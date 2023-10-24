Клименко: Половина россиян перестала сидеть в Facebook и Instagram

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что на сегодняшний день причин для разблокировки Instagram и Facebook нет.

«Есть измерения, которые говорят о том, что примерно от половины до трех четвертей пользуются VPN, хотя я склоняюсь к мнению, что половина аудитории не преодолела VPN-скачок. Плюс Роскомнадзор в последнее время достаточно жестко изгоняет сервисы VPN, которые не подкачивают к себе списки ведомства. Поэтому, я думаю, где-то половина пользователей Facebook и Instagram прекратили пользоваться этими социальными сетями. Кто-то ушел во Вконтакте, кто-то в Telegram», - сказал Клименко.

По его мнению, россияне вернутся в заблокированные социальные сети после снятия запрета на пользование.

«Telegram пока не выполняет функции соцсети, у него нет рекомендательных алгоритмов, и это его пока держит как обычный мессенджер. А так у нас социальная сеть, если опираться на юридические термины, то это Вконтакте. Касаемо возвратов, я думаю, что если Роскомнадзор разблокирует Facebook и Instagram, то пользователи туда вернутся», - резюмировал он.

Ранее исследования показали, что жители России стали тратить в три раза больше мобильного интернета на новостные сервисы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

