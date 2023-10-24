Клименко: Половина россиян перестала сидеть в Facebook и Instagram
Основатель LiveInternet Герман Клименко в эфире НСН выразил мнение, что две самые популярные социальные сети лишились половины российской аудитории.
Соцсети Instagram и Facebook (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) потеряли около половины российской аудитории после их запрета на территории страны, заявил НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что на сегодняшний день причин для разблокировки Instagram и Facebook нет.
«Есть измерения, которые говорят о том, что примерно от половины до трех четвертей пользуются VPN, хотя я склоняюсь к мнению, что половина аудитории не преодолела VPN-скачок. Плюс Роскомнадзор в последнее время достаточно жестко изгоняет сервисы VPN, которые не подкачивают к себе списки ведомства. Поэтому, я думаю, где-то половина пользователей Facebook и Instagram прекратили пользоваться этими социальными сетями. Кто-то ушел во Вконтакте, кто-то в Telegram», - сказал Клименко.
По его мнению, россияне вернутся в заблокированные социальные сети после снятия запрета на пользование.
«Telegram пока не выполняет функции соцсети, у него нет рекомендательных алгоритмов, и это его пока держит как обычный мессенджер. А так у нас социальная сеть, если опираться на юридические термины, то это Вконтакте. Касаемо возвратов, я думаю, что если Роскомнадзор разблокирует Facebook и Instagram, то пользователи туда вернутся», - резюмировал он.
Ранее исследования показали, что жители России стали тратить в три раза больше мобильного интернета на новостные сервисы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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