В Винницкой области Украины зафиксировали вспышку гепатита А

Город, в котором зафиксировали рост заболеваемости, не называется.

«60 человек с подтвержденным диагнозом госпитализированы, среди них 14 детей. Еще 14 пациентов находятся под медицинским наблюдением и ожидают подтверждения диагноза», — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Специалисты изучают возможные причины вспышки заболевания, проверки проводятся в том числе на стихийных рынках и в точках централизованного и децентрализованного водоснабжения. Эксперты отобрали 66 проб воды из общественных источников, частных колодцев, точек продажи воды. Проверены 53 из них, пробы соответствуют санитарным нормам.

Ранее в селе Стайки Киевской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней, напоминает RT.

