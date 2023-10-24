В Винницкой области Украины зафиксировали вспышку гепатита А
Вспышка гепатита А произошла в Винницкой области Украины. Об этом сообщили в минздраве страны.
Город, в котором зафиксировали рост заболеваемости, не называется.
«60 человек с подтвержденным диагнозом госпитализированы, среди них 14 детей. Еще 14 пациентов находятся под медицинским наблюдением и ожидают подтверждения диагноза», — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Специалисты изучают возможные причины вспышки заболевания, проверки проводятся в том числе на стихийных рынках и в точках централизованного и децентрализованного водоснабжения. Эксперты отобрали 66 проб воды из общественных источников, частных колодцев, точек продажи воды. Проверены 53 из них, пробы соответствуют санитарным нормам.
Ранее в селе Стайки Киевской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru