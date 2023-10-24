В Индии 14 детей заразились ВИЧ и гепатитом во время переливания крови
24 октября 202302:00
В больнице индийского города Канпур 14 детей заразились ВИЧ-инфекцией и гепатитами при переливании крови, сообщила газета Hindustan Times.
Отмечается, что дети сдали положительные анализы на ВИЧ, а также гепатиты В и С.
Детям потребовалась процедура из-за заболеваний крови. Заражение могло произойти из-за ложноотрицательных тестов на вирусы в крови, которую им переливали.
По данным Роспотребнадзора, в России за последние 40 лет более 1,5 миллиона человек заразились ВИЧ-инфекцией, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru