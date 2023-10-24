В Индии 14 детей заразились ВИЧ и гепатитом во время переливания крови

Отмечается, что дети сдали положительные анализы на ВИЧ, а также гепатиты В и С.

Детям потребовалась процедура из-за заболеваний крови. Заражение могло произойти из-за ложноотрицательных тестов на вирусы в крови, которую им переливали.

По данным Роспотребнадзора, в России за последние 40 лет более 1,5 миллиона человек заразились ВИЧ-инфекцией, сообщает «Радиоточка НСН».

