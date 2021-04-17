В Виндзорском замке хоронят принца Филиппа
Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа проходят в Виндзорском замке. Об этом сообщает ТАСС.
В 14.27 (16:27 мск) заиграл военный оркестр. Траурный катафалк на основе джипа Land Rover Defender подъехал к главному входу, где расположены государственные палаты.
Поблизости к Верхнему двору находится темно-зеленая повозка с двумя 13-летними пони, которых в нее запрягли. Пони английской породы фелл символизируют приверженность принца Филиппа к конному спорту, пишет Газета.ru.
В соответствии с церемонией, за гробом принца пешком пойдут его дети и трое внуков. Королева Елизавета II вместе с фрейлиной в автомобиле Bentley будут замыкать процессию.
В Вестминстерском аббатстве почтили память умершего в возрасте 99 лет принца Филиппа 99 ударами в колокол. Об этом сообщает ТАСС.
Трансляция велась в эфире британских телеканалов. Аббатство расположено в центре Лондона, оно также традиционно используется на захоронения монархов и выдающихся граждан. С 18:00 звучал один удар в минуту, вся церемония заняла больше полутора часов.
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