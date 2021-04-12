Принц Гарри приехал в Британию на похороны принца Филиппа

Он примет участие в церемонии прощания со своим дедом, принцем Филиппом, которая состоится 17 апреля. Гарри остановится в Кенсингтонском дворце.

По прибытии Гарри будет вынужден соблюдать карантин в течение 10 дней. Срок пребывания на самоизоляции может быть сокращен до пяти дней в случае получения отрицательного теста на COVID-19.

В Вестминстерском аббатстве почтили память умершего в возрасте 99 лет принца Филиппа 99 ударами в колокол. Об этом сообщает ТАСС.

Трансляция велась в эфире британских телеканалов. Аббатство расположено в центре Лондона, оно также традиционно используется на захоронения монархов и выдающихся граждан. С 18:00 звучал один удар в минуту, вся церемония заняла больше полутора часов.

