Принц Гарри приехал в Британию на похороны принца Филиппа
Британский принц Гарри вернулся в Великобританию, пишет издание Sun.
Он примет участие в церемонии прощания со своим дедом, принцем Филиппом, которая состоится 17 апреля. Гарри остановится в Кенсингтонском дворце.
По прибытии Гарри будет вынужден соблюдать карантин в течение 10 дней. Срок пребывания на самоизоляции может быть сокращен до пяти дней в случае получения отрицательного теста на COVID-19.
В Вестминстерском аббатстве почтили память умершего в возрасте 99 лет принца Филиппа 99 ударами в колокол. Об этом сообщает ТАСС.
Трансляция велась в эфире британских телеканалов. Аббатство расположено в центре Лондона, оно также традиционно используется на захоронения монархов и выдающихся граждан. С 18:00 звучал один удар в минуту, вся церемония заняла больше полутора часов.
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