Передача аккаунта в WhatsApp грозит уголовной статьей
Передача аккаунта в WhatsApp (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) мошенникам подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД «Вестник киберполиции России».
Уточняется, что если передать аккаунт третьим лицам в аренду, то его могут использовать для мошенничества call-центры.
Таким образом человек становится соучастником преступления по статье «Мошенничество».
По данным ведомства, самым молодым участником мошеннической схемы оказался десятилетний россиянин, который отдал свой аккаунт третьим лицам за 1,5 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что злоумышленники начали оформлять кредиты на россиян под предлогом работы в массовке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru