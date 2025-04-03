Передача аккаунта в WhatsApp грозит уголовной статьей

Передача аккаунта в WhatsApp (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) мошенникам подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД «Вестник киберполиции России».

Уточняется, что если передать аккаунт третьим лицам в аренду, то его могут использовать для мошенничества call-центры.