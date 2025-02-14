МВД предупредило о проблемах в системе безопасности в WhatsApp

В системе безопасности мессенджера WhatsApp нашли проблему, которая позволяет вредоносным программам автоматически проникать в устройства пользователей. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

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В ведомстве уточнили, что из-за такой «дыры» в системе безопасности WhatsApp шпионская ПО проникает на телефоны пользователей автоматически.

Так, в МВД установили, что вредоносное ПО Graphite проникало на телефоны через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты. Пользователю требовалось лишь открыть файл и перейти по ссылкам – они автоматически получали троян на свой смартфон.

Ранее стало известно, что приложение для Android, якобы предназначенное для поиска пропавших на СВО, оказалось вредоносной программой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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