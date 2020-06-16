За голосованием – прямая линия

Такую последовательность этих двух событий подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подчеркнув, что до голосования, которое назначено на 1 июля, президент проводить прямую линию не планирует. В ходе прямых линий, а такой формат Владимир Путин практикует с декабря 2001 года, президент отвечает на вопросы граждан как широкой общественно-политической и социально-экономической тематики, так и узкопрофильные, а порой и частные. Как неоднократно заявлял Дмитрий Песков, все обращения граждан направляются в профильные министерства и главам регионов, а «наиболее чудовищные ситуации решаются сразу» при прямом участии Кремля.

«Прямое» решение вопросов как раз и становится кульминационной частью мероприятия. НСН уже как-то писала, что ежегодная прямая линия стала одним из главных форматов ручного управления страной. Подтверждением тому – сюжеты из прошлых прямых линий, некоторые из которых являют собой небывалую скорость решения вопросов прямо под пристальным оком главы государства. Когда к президенту обратилась многодетная семья из Ивановской области с жалобой на то, что какой-то пункт в правительственном акте не позволяет снизить ставку по ипотеке, процент по кредиту семье снизили с 13 до 9,5% в тот же день. А не получившие компенсации пострадавшие от паводка на Ставрополье рассказывали, что после обращения в телеэфире к президенту еще во время прямой линии к дому подъехал какой-то мужчина и крикнул: «Деньги на счету, проверьте баланс!»

Были и преисполненные трагизма истории, как, например, обращение Дарьи Стариковой из Апатитов Мурманской области, где старую больницу закрыли, а новую так и не построили, и девушке с диагнозом «рак четвертой стадии» было негде лечиться. После обращения к президенту ее немедленно доставили в одну из лучших клиник Москвы, но, вероятно, было уже поздно: примерно через год Дарьи не стало.

Были и такие обращения, которые, кроме решения одной локальной проблемы, давали импульс системным изменениям, порой в масштабах региона, а то и всей страны. Таким спусковым крючком стала жалоба на мусорный полигон «Кучино» в подмосковной Балашихе. Закрыли и его, и целый ряд других свалок, региональные власти обещали до конца года закрыть все мусорные полигоны и заменить их современными комплексами переработки отходов. А в стране некоторое время спустя стартовала целая мусорная реформа – успешная или нет, вопрос, конечно, другой. Но сдвиги в решении проблемы, за которую никто не брался десятилетиями, спровоцировало именно обращение по прямой линии.

