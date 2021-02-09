В Верховном суде РФ судьям рекомендовали не писать о политике в соцсетях

Российским судьям не стоит писать в социальных сетях о политике, а также консультировать подписчиков. Об этом заявил зампредседателя Верховного суда (ВС) РФ глава дисциплинарной коллегии Сергей Рудаков.

В ходе совещания судей общей юрисдикции и арбитражных судов России замглавы ВС отметил, что российские служители закона часто регистрируются в соцсетях, общаясь там с близкими и более широким кругом читателей.

По мнению Руденко, судьи должны учитывать, чтобы их действия «не умаляли авторитет судебной власти и не подрывали доверия к правосудию». Зампредседателя призвал помнить о профессиональной этике и придерживаться её в рабочее и нерабочее время.

Как отметил Руденко, судьи не должны публиковать сведения о незавершённых судебных процессах, давать юридические консультации и комментировать политические события.

