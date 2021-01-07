В Великобритании заявили о возможной необходимости вакцинации от COVID-19 каждые полгода

Жителям Великобритании может потребоваться повторная вакцинация от COVID-19 каждые полгода. Об этом заявил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок в ходе выступлениями перед членами парламентской Палаты общин.

Министр отметил, что у властей нет данных о длительности защитного эффекта вакцин.

«Мы не знаем, как часто нам придется заново прививать людей вакциной, но, возможно, это будет происходить каждые шесть месяцев или ежегодно», — цитирует Хэнкока ТАСС.

При этом глава Минздрава выразил надежду, что объявленный в стране карантин станет последним, и властям не придётся вновь прибегнуть к подобным мерам.

Обстановка с распространением коронавируса в Великобритании остаётся напряжённой. Ежедневно в стране фиксируются десятки тысяч новых случаев заражения. Кроме того, в государстве обнаружен новый штамм COVID-19, который распространяется быстрее и на 70% заразнее уже известных типов вируса. Власти Соединённого Королевства объявили о введении третьего по счёту общенационального локдауна.

