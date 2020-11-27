В «Векторе» заявили о невозможности массовой вакцинации детей от COVID-19

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков заявил, что в планируются испытания препарата «ЭпиВакКорона» на подростках, сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции Рыжиков отметил, что параллельно с расширенным испытанием препарата на добровольцах, стартовали исследования на лицах старше 60 лет. «Планируется проведение исследования на детях 14-17 лет в ближайшем будущем», - добавил он.

Кроме того, эксперт заявил, что массовая вакцинация детей пока невозможна. «У нас отсутствуют данные о том, как эта вакцина работает в детях», - уточнил Рыжиков.

Ранее стало известно, что центр «Вектор» приступил к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщает Газета.ру. В отборе примут участие 4 тысячи добровольцев, из которых до проведения исследований допустят только 3 тысячи человек.

