В Ватикане рассказали о состоянии папы римского

«Ночь прошла спокойно. Папа отдохнул», - сообщили в пресс-службе Ватикана.

Понтифик накануне перенес астматический респираторный приступ, получив искусственный кислород. Также уточняется, что ему сделали переливание крови. При этом 88-летний понтифик находится в сознании. Вместе с тем в заявлении службы печати отмечается, что состояние папы остается критическим.

Папа Римский, как добавили местные СМИ, пережил вчерашний кризис, но продолжает получать кислород и проходит новые обследования.

Ранее сообщалось, что папа Римский может остаться в больнице как минимум на неделю. Госпитализация необходима для получения комплексного лечения, получить которое невозможно в домашних условиях, передает «Радиоточка НСН».

