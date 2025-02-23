В Ватикане рассказали о состоянии папы римского
Папа Римский Франциск, который был госпитализирован с пневмонией, провел спокойную ночь после астматического приступа. Об этом сообщили в службе печати Святого престола.
«Ночь прошла спокойно. Папа отдохнул», - сообщили в пресс-службе Ватикана.
Понтифик накануне перенес астматический респираторный приступ, получив искусственный кислород. Также уточняется, что ему сделали переливание крови. При этом 88-летний понтифик находится в сознании. Вместе с тем в заявлении службы печати отмечается, что состояние папы остается критическим.
Папа Римский, как добавили местные СМИ, пережил вчерашний кризис, но продолжает получать кислород и проходит новые обследования.
Ранее сообщалось, что папа Римский может остаться в больнице как минимум на неделю. Госпитализация необходима для получения комплексного лечения, получить которое невозможно в домашних условиях, передает «Радиоточка НСН».
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