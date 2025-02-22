Госпитализированный с пневмонией папа римский перенес респираторный приступ
22 февраля 202521:55
Папа Римский Франциск, которого ранее госпитализировали с пневмонией, перенес респираторный приступ, сообщила пресс-служба Ватикана.
Также уточняется, что ему сделали переливание крови. Состояние остается критическим.
При этом 88-летний понтифик находится в сознании и день провел в сидячем положении.
Ранее сообщалось, что папа Римский может остаться в больнице как минимум на неделю. Госпитализация необходима для получения комплексного лечения, получить которое невозможно в домашних условиях, передает «Радиоточка НСН».
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- Госпитализированный с пневмонией папа римский перенес респираторный приступ
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru