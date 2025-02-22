Госпитализированный с пневмонией папа римский перенес респираторный приступ

Также уточняется, что ему сделали переливание крови. Состояние остается критическим.

При этом 88-летний понтифик находится в сознании и день провел в сидячем положении.

Ранее сообщалось, что папа Римский может остаться в больнице как минимум на неделю. Госпитализация необходима для получения комплексного лечения, получить которое невозможно в домашних условиях, передает «Радиоточка НСН».

