В Варшаве начались протесты из-за возможного запрета абортов
В Варшаве проходит акция протеста против запрета абортов. Такой законопроект рассматривает польский парламент, сообщает РИА Новости.
Акция на площади Романа Дмовского организована движением «Забастовка женщин». Также к ней присоединились феминистки и представители ЛГБТ-сообщества. Участницы выкрикивают лозунги «Легальный аборт!», «Мое тело – мое дело!» и другие.
Полиция присутствует на месте событий, но не вмешивается в происходящее.
Аналогичные акции проходят еще в нескольких польских городах.
Напомним, в Польше в 1993 году введен запрет на аборты, за исключением прерывания беременности по медицинским показателям. Например, когда наблюдаются необратимые патологии плода, а также в случае беременности, которая возникла после изнасилования. При этом ряд депутатов сейма добиваются ужесточения закона об абортах – их запрета даже по медицинским показателям.
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