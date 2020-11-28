В Варшаве начались протесты из-за возможного запрета абортов

Акция на площади Романа Дмовского организована движением «Забастовка женщин». Также к ней присоединились феминистки и представители ЛГБТ-сообщества. Участницы выкрикивают лозунги «Легальный аборт!», «Мое тело – мое дело!» и другие.

Полиция присутствует на месте событий, но не вмешивается в происходящее.

Аналогичные акции проходят еще в нескольких польских городах.

Напомним, в Польше в 1993 году введен запрет на аборты, за исключением прерывания беременности по медицинским показателям. Например, когда наблюдаются необратимые патологии плода, а также в случае беременности, которая возникла после изнасилования. При этом ряд депутатов сейма добиваются ужесточения закона об абортах – их запрета даже по медицинским показателям.

