В Польше митингующие против запрета абортов заблокировали центральные улицы

Отмечается, что протесты продолжаются в столице страны - Варшаве - и других польских городах. По данным агентства, на транспарантах значатся следующие надписи "Думаю! Чувствую! Решаю!", "С нас хватит!", "Это война!", "Граница глупости", "Единственный компромисс - свобода выбора!».

Запрет на аборты из-за дефектов плода был принят Конституционным судом Польши 22 октября. Протестующие в ответ на запрет прозвали Польшу «первым халифатом Европы».

