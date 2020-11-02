В Польше митингующие против запрета абортов заблокировали центральные улицы

В Польше митингующие против решения Конституционного суда страны о запрете абортов заблокировали центральные улицы и дороги в ходе двенадцатого дня протестов. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что протесты продолжаются в столице страны - Варшаве - и других польских городах. По данным агентства, на транспарантах значатся следующие надписи "Думаю! Чувствую! Решаю!", "С нас хватит!", "Это война!", "Граница глупости", "Единственный компромисс - свобода выбора!».

Запрет на аборты из-за дефектов плода был принят Конституционным судом Польши 22 октября. Протестующие в ответ на запрет прозвали Польшу «первым халифатом Европы».

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