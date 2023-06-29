В южном вестибюле станции метро «Яхромская» приступили к укладке пола гранитом
В южном вестибюле станции метро «Яхромская» приступили к укладке пола гранитом, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он также отметил, что в вестибюле размещается большое количество инженерных систем, например, противопожарных и видеонаблюдения, поэтому архитектурная отделка проводится по мере готовности монтажа оборудования.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что во втором, северном, вестибюле, выходящем к Яхромскому проезду, завершено возведение основных конструкций.
Еще в мае на станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро проводилась сборка оборудования тягово-понизительной подстанции (ТПП).
Станция «Яхромская» расположена вдоль Дмитровского шоссе, у нее два подземных вестибюля и выходы на обе стороны шоссе. На участке продления салатовой ветки строятся станции «Лианозово» и «Физтех».
В апреле работы по укладке гранита на полу платформы строящейся станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии московского метро были выполнены уже не менее, чем на 61%. В ходе строительства станции «Лианозово» установлены системы вентиляции, отопления, водоснабжения, проложено восемь шахт дымоудаления. Кроме того, завершены строительные работы в тягово-понизительной подстанции, вскоре там предстоит смонтировать оборудование.
На отрезке продолжения салатовой ветки подземки строится также станция «Физтех».
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