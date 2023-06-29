В южном вестибюле станции метро «Яхромская» приступили к укладке пола гранитом, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он также отметил, что в вестибюле размещается большое количество инженерных систем, например, противопожарных и видеонаблюдения, поэтому архитектурная отделка проводится по мере готовности монтажа оборудования.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что во втором, северном, вестибюле, выходящем к Яхромскому проезду, завершено возведение основных конструкций.

Еще в мае на станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро проводилась сборка оборудования тягово-понизительной подстанции (ТПП).