На станции «Лианозово» салатовой ветки метро начался монтаж алюминиевых панелей

Стартовали работы по монтажу алюминиевых панелей на станции «Лианозово» Московского метрополитена. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, верхнюю часть стен украсят панели медного и серого цветов, а нижнюю часть облицуют черным.

«Всего будет размещено 222 элемента отделки размером 4,5 на 1,5 метра», – уточнил вице-мэр.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, у станции предусмотрено два вестибюля, в которых ведутся сейчас работы по установке эскалаторов и монтажу систем вентиляции и водоснабжения.

Он также рассказал, что в вестибюлях стены будут отделаны панелями под медь, а колонны – под нержавеющую сталь, а при отделке наклонного хода эскалаторов предполагается использовать плиты из Гранатового амфиболита.

«Лианозово» входит в состав нового участка Люблинско-Дмитровской линии. Новая станция улучшит транспортную доступность для жителей районов севера Москвы.

