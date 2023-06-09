На станции «Лианозово» салатовой ветки метро начался монтаж алюминиевых панелей
Стартовали работы по монтажу алюминиевых панелей на станции «Лианозово» Московского метрополитена. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, верхнюю часть стен украсят панели медного и серого цветов, а нижнюю часть облицуют черным.
«Всего будет размещено 222 элемента отделки размером 4,5 на 1,5 метра», – уточнил вице-мэр.
По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, у станции предусмотрено два вестибюля, в которых ведутся сейчас работы по установке эскалаторов и монтажу систем вентиляции и водоснабжения.
Он также рассказал, что в вестибюлях стены будут отделаны панелями под медь, а колонны – под нержавеющую сталь, а при отделке наклонного хода эскалаторов предполагается использовать плиты из Гранатового амфиболита.
«Лианозово» входит в состав нового участка Люблинско-Дмитровской линии. Новая станция улучшит транспортную доступность для жителей районов севера Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Воронежский губернатор поручил ввести режим ЧС в районе падения дрона
- СМИ: Срочник, сбежавший из военной части в Брянской области, задержан
- Путин заявил о размещении ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля
- ВКС России уничтожили МиГ-29 ВСУ в Запорожской области
- Польша против наплыва мигрантов и за укрепление границ ЕС
- Путин и Лукашенко начали встречу в Сочи в неформальной обстановке
- Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС возросло до восьми
- Новое интимное видео с Дзюбой попало в сеть
- Сейсмологи зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС в момент ее обрушения
- В петербургском военкомате подтвердили рассылку СМС с приглашением сверить документы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru