В южном вестибюле станции метро «Лианозово» смонтировали эскалаторы

Он отметил, что на станции планируется установить шесть эскалаторов, длина каждого составит 26 метров. Южный вестибюль уже полностью укомплектован подъемниками, еще три эскалатора будут вмонтированы в северной части «Лианозово».

«Кроме того, в северном вестибюле полностью завершены работы по укладке кирпича, ведется черновая отделка», - добавил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что оба вестибюля будут иметь входные площадки с пандусами для маломобильных граждан, а лестничные сходы будут оснащены подогревом. Он уточнил, что цветовое решение вестибюлей будет сочетаться с платформой станции.

В этом году «Мосинжпроекту» исполнится 65 лет. Его специалисты построили два участка Люблинско-Дмитровской линии метро с шестью станциями: в 2016 году открылся участок от станции «Бутырская» до «Петровско-Разумовской», в 2018 году – отрезок от «Окружной» до «Селигерской».