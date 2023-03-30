В южном вестибюле станции метро «Лианозово» смонтировали эскалаторы
В южном вестибюле станции «Лианозово» завершен монтаж трех эскалаторов, рассказал НСН заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что на станции планируется установить шесть эскалаторов, длина каждого составит 26 метров. Южный вестибюль уже полностью укомплектован подъемниками, еще три эскалатора будут вмонтированы в северной части «Лианозово».
«Кроме того, в северном вестибюле полностью завершены работы по укладке кирпича, ведется черновая отделка», - добавил Бочкарев.
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что оба вестибюля будут иметь входные площадки с пандусами для маломобильных граждан, а лестничные сходы будут оснащены подогревом. Он уточнил, что цветовое решение вестибюлей будет сочетаться с платформой станции.
В этом году «Мосинжпроекту» исполнится 65 лет. Его специалисты построили два участка Люблинско-Дмитровской линии метро с шестью станциями: в 2016 году открылся участок от станции «Бутырская» до «Петровско-Разумовской», в 2018 году – отрезок от «Окружной» до «Селигерской».
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