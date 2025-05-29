Ветер в Брянске за час повалил более 20 деревьев и оборвал провода

Примерно за час в городскую диспетчерскую службу в общей сложности поступили предупреждения о 21 поваленном дереве. Троллейбусная контактная сеть повреждена на улице Калинина. К устранению последствий разгула стихии оперативно привлечены поисково-спасательные отряды Брянска и области. В работах задействованы энергетики и дорожники.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», информация о пострадавших людях не поступала. Городские власти Брянска призвали пешеходов и водителей соблюдать меры предосторожности.

