Ветер в Брянске за час повалил более 20 деревьев и оборвал провода
Более 20 деревьев повалено в Брянске шквалистым ветром. Зафиксировано не мене двух случаев падения на провода, сообщила администрация областного центра. В Бежице повреждены два автомобиля.
Примерно за час в городскую диспетчерскую службу в общей сложности поступили предупреждения о 21 поваленном дереве. Троллейбусная контактная сеть повреждена на улице Калинина. К устранению последствий разгула стихии оперативно привлечены поисково-спасательные отряды Брянска и области. В работах задействованы энергетики и дорожники.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», информация о пострадавших людях не поступала. Городские власти Брянска призвали пешеходов и водителей соблюдать меры предосторожности.
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