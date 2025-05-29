МЧС направило в Астраханскую область пожарных из соседних регионов

МЧС решил направить дополнительные подразделения пожарных в Астраханскую область для помощи в защите населенных пунктов от природных пожаров. Как информирует ведомства на своих официальных сетевых ресурсах, сводные отряды сформированы в Калмыкии, Дагестане и Волгоградской области.

Распоряжение отдал глава МЧС Александр Куренков. В составе дополнительных сил - 75 сотрудников и 19 единиц техники. Ранее в Астраханскую область прибыли два самолета Ил-76 МЧС для тушения природных пожаров с воздуха. Борты оснащены выливными устройствами.