МЧС направило в Астраханскую область пожарных из соседних регионов
МЧС решил направить дополнительные подразделения пожарных в Астраханскую область для помощи в защите населенных пунктов от природных пожаров. Как информирует ведомства на своих официальных сетевых ресурсах, сводные отряды сформированы в Калмыкии, Дагестане и Волгоградской области.
Распоряжение отдал глава МЧС Александр Куренков. В составе дополнительных сил - 75 сотрудников и 19 единиц техники. Ранее в Астраханскую область прибыли два самолета Ил-76 МЧС для тушения природных пожаров с воздуха. Борты оснащены выливными устройствами.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пожарные самолеты в основном применяются для борьбы с очагами пожаров в труднодоступных местах. Пожарная обстановка в Астраханской области обострилась на этой неделе на фоне сильного ветра. Действуют сазу несколько обширных возгораний.
Глава регионального правительства Денис Афанасьев объявил о введении с 29 мая особого противопожарного режима. Обстановку контролирует губернатор Игорь Бабушкин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС направило в Астраханскую область пожарных из соседних регионов
- Израиль принял новое предложение Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа
- Даниле Козловскому запретили въезд в Латвию
- Роскомнадзор удалил более 800 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ
- Telegram разместил конвертируемые облигации на 1,7 млрд долларов
- Андрей Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос — 2025»
- В Шебекино при ударе ВСУ была ранена боец подразделения «Орлан»
- Роулинг одобрила выбор актеров на главные роли в сериале по «Гарри Поттеру»
- Президент Аргентины разрешил получение гражданства за инвестиции
- Работодателей Вологодской области обязали принимать на работу участников СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru