МЧС направило в Астраханскую область пожарных из соседних регионов

МЧС решил направить дополнительные подразделения пожарных в Астраханскую область для помощи в защите населенных пунктов от природных пожаров. Как информирует ведомства на своих официальных сетевых ресурсах, сводные отряды сформированы в Калмыкии, Дагестане и Волгоградской области.

Распоряжение отдал глава МЧС Александр Куренков. В составе дополнительных сил - 75 сотрудников и 19 единиц техники. Ранее в Астраханскую область прибыли два самолета Ил-76 МЧС для тушения природных пожаров с воздуха. Борты оснащены выливными устройствами.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пожарные самолеты в основном применяются для борьбы с очагами пожаров в труднодоступных местах. Пожарная обстановка в Астраханской области обострилась на этой неделе на фоне сильного ветра. Действуют сазу несколько обширных возгораний.

Глава регионального правительства Денис Афанасьев объявил о введении с 29 мая особого противопожарного режима. Обстановку контролирует губернатор Игорь Бабушкин.

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Фото: astrobl.ru
ТЕГИ:МЧСПожарыАстраханская Область

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