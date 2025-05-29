В Госдуме предложили брать депозит с въезжающих в РФ мигрантов

С соответствующей инициативой выступили парламентарии от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Они направили главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву предложение ввести в России систему «Обратный билет».

«При въезде в страну трудовой мигрант вносил депозит, который в случае нарушения им законодательства покрывал бы расходы на его депортацию», - говорится в обращении.

Парламентарии отметили, что только с начала 2025 года из России уже депортировали 88 тысяч иностранцев и большая часть расходов на их выдворение была покрыта за счёт средств налогоплательщиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении в стране эксперимента, в рамках которого будет тестироваться регистрация мигрантов и постановка их на учёт через мобильное приложение, сообщает РЕН ТВ.

