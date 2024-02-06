В Южном Бутово появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

На юго-западе Москвы достроят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Строительство ФОКа на юго-западе Москвы было начато в 2016 году, однако, через два года работы пришлось приостановить на стадии монолита из-за выявленных отклонений от утвержденного проекта», – добавил он.

Ранее объект, признанный долгостроем, рассматривали в рамках оперативной группы, действующей в комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы. В ходе обследований конструкций было установлено, что здание можно достроить. Специалисты провели корректировку проекта. Площадь обновленного здания составит 3,4 тысячи квадратный метров.

По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Лёвкина, для завершения строительства объект был поставлен на кадастровый учет и оформлен в собственность застройщика. На данный момент ведется переоформление земельно-правовых отношений.

«Работа по сокращению объектов незавершенного строительства осуществляется с 2011 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. За период более чем 12 лет оперативной группой по сокращению объектов незавершенного строительства решены вопросы по 665 объектам», - пояснил он.

Левкин также уточнил, что 193 объекта уже введены в эксплуатацию. Работа на 266 возобновлена, еще 206 площадок демонтированы с последующим благоустройством территорий.

Как сообщил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, по данным социологического исследования только 57% москвичей имеют фитнес-центры вблизи дома. Бассейны рядом с жильем есть лишь у 39% опрошенных. При этом у горожан есть запрос на наличие спортцентров в шаговой доступности от дома.

