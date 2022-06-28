В Южном Бутове появится спортивно-досуговый центр

В районе Южное Бутово предлагается построить здание со спортивными и культурно-досуговыми помещениями, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, участок для строительства находится на пересечении Бартеневской улицы с улицей Горчакова, он сейчас свободен и будет реализован на торгах.

«Благодаря разнообразному функциональному наполнению этот комплекс сможет стать центром притяжения для жителей района, а также разнообразит жилую застройку в этом районе. А у местных жителей появятся и новые виды досуга, и дополнительные рабочие места рядом с домом», — отметила Княжевская.

Максимальная высота здания составит 25 метров, а площадь не будет превышать 4700 квадратных метров.Также будущему девелоперу нужно будет предусмотреть автостоянку и благоустройство на прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что три земельных участка под строительство частных жилых домов Москва выставила на торги. Два из них находятся в Новой Москве, один – в Южном Бутове.



