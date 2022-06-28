В Южном Бутове появится спортивно-досуговый центр
В районе Южное Бутово предлагается построить здание со спортивными и культурно-досуговыми помещениями, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, участок для строительства находится на пересечении Бартеневской улицы с улицей Горчакова, он сейчас свободен и будет реализован на торгах.
«Благодаря разнообразному функциональному наполнению этот комплекс сможет стать центром притяжения для жителей района, а также разнообразит жилую застройку в этом районе. А у местных жителей появятся и новые виды досуга, и дополнительные рабочие места рядом с домом», — отметила Княжевская.
Максимальная высота здания составит 25 метров, а площадь не будет превышать 4700 квадратных метров.Также будущему девелоперу нужно будет предусмотреть автостоянку и благоустройство на прилегающей территории.
Ранее сообщалось, что три земельных участка под строительство частных жилых домов Москва выставила на торги. Два из них находятся в Новой Москве, один – в Южном Бутове.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 683 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+2 355 / сут.
- Whirlpool продаст бизнес в России турецкой Arcelik
- СМИ: США сомневаются, что Украина сможет вернуть утраченные территории
- Ограничения на полеты на юг России продлили до 6 июля
- Песков: Путин не говорил Лукашенко о передаче ядерных ракет
- В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- Посол ЛНР: Украинские силовики группами выходят из Лисичанска
- Джонсон призвал российских ученых переезжать в Великобританию
- ВТБ предупредил россиян о новом способе телефонного мошенничества
- Милонов предложил на три года отменить транспортный налог для покупателей российских авто
- СМИ: В России планируют производить беспилотные ударные вертолеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru