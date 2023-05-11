В Южном Бутове на торги выставили 30 парковочных мест

В Москве на Варшавском шоссе выставлены на торги 30 машино-мест, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«На городские торги выставлено 30 машино-мест на двух расположенных рядом многоуровневых автостоянках в Южном Бутове. Они находятся на Варшавском шоссе, в шаговой доступности от жилых кварталов», - сказал он.

Щербаков добавил, что участвовать в торгах смогут все желающие, заявки можно подать в период с 19 по 30 мая.

Площадь лотов варьируется от 12,8 до 15,4 квадратного метра. Семь объектов доступны по адресу: Варшавское шоссе, дом 204, остальные места находятся на автостоянке на Варшавском шоссе, дом 206.

Торги пройдут онлайн с 24 мая по 1 июня. Узнать больше о машино-местах можно на Инвестиционном портале Москвы.

