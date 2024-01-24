В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за сильной метели
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за сильной метели.
Кроме того, в 11 районах острова Сахалин объявлена лавинная опасность. В местном аэропорту задержаны 14 рейсов на вылет и 12 на прилет, отменяют поезда.
Местные жители делятся кадрами снегопада в соцсетях. На видео видно, что сугробы выросли выше человеческого роста, а жителям приходится рыть снежные тоннели, чтобы выйти из дома. Жители города массово раскупают продукты. Местная администрация сообщила, что власти организовали подвоз самого необходимого в крупные магазины с помощью высокопроходимой техники МЧС. Там же добавили, что общественный транспорт не смог выйти на городские маршруты.
Ранее ураганный ветер на побережье у моста на острове Русский во Владивостоке достиг 40,2 метров в секунду, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru