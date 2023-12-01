В Южно-Сахалинске самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку
1 декабря 202305:35
Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщают «Известия».
Утром 1 декабря спасателям региона поступила информация, что в аэропорту готовится совершить аварийную посадку воздушное судно. Рейс прибыл в Южно-Сахалинск в 9:47. Обошлось без происшествий, никто не пострадал.
Ранее летевший из Сочи Boeing-737 аварийно сел в Челябинске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru