В Южно-Сахалинске самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку

Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщают «Известия».

Самолет совершил аварийную посадку в Иркутске из-за отказа двигателя

Утром 1 декабря спасателям региона поступила информация, что в аэропорту готовится совершить аварийную посадку воздушное судно. Рейс прибыл в Южно-Сахалинск в 9:47. Обошлось без происшествий, никто не пострадал.

Ранее летевший из Сочи Boeing-737 аварийно сел в Челябинске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:СахалинАвиацияСамолетыАэрофлот

Горячие новости

Все новости

партнеры