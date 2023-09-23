Самолет совершил аварийную посадку в Иркутске из-за отказа двигателя

Самолет Ан-26 экстренно сел в аэропорту Иркутска из-за отказа левого двигателя, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Mash: Телефонные террористы угрожали сбить самолет Москва-Сочи

Отмечается, что самолет летел из Ленска в Иркутск. Аварийная посадка прошла благополучно, никто из 25 пассажиров и четырех членов экипажа не пострадал.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

Накануне летевший из турецкой Антальи самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Перми, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Иркутская ОбластьАварийная ПосадкаСамолеты

Горячие новости

Все новости

партнеры