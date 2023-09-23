Самолет совершил аварийную посадку в Иркутске из-за отказа двигателя
23 сентября 202313:54
Самолет Ан-26 экстренно сел в аэропорту Иркутска из-за отказа левого двигателя, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Отмечается, что самолет летел из Ленска в Иркутск. Аварийная посадка прошла благополучно, никто из 25 пассажиров и четырех членов экипажа не пострадал.
В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства инцидента.
Накануне летевший из турецкой Антальи самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Перми, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru