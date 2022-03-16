В Узбекистане разблокирован доступ к Twitter и TikTok

В Узбекистане в среду разблокировали доступ к Twitter и TikTok. Об этом сообщает РИА Новости.

Социальные платформы были заблокированы прошлым летом в связи с нарушениями компаний закона о персональных данных. Отмечается, что заработал как сайт, так и мобильное приложение.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Twitter
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры