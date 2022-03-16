В Узбекистане разблокирован доступ к Twitter и TikTok
16 марта 202220:17
В Узбекистане в среду разблокировали доступ к Twitter и TikTok. Об этом сообщает РИА Новости.
Социальные платформы были заблокированы прошлым летом в связи с нарушениями компаний закона о персональных данных. Отмечается, что заработал как сайт, так и мобильное приложение.
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16 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru