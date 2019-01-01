В усадьбе XVIII века может появиться отель

Бывшая городская усадьба Чернцовой-Варгиных-Барановых 1820-1830х годов постройки в самом центре столицы выставлена на продажу посредством электронного аукциона.

Организатором торгов актива, который находится в собственности АО «РЭМ», выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.

Как сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, усадьба является объектом культурного наследия. Победителю предстоит провести масштабные работы по реставрации здания и приспособить его под современное пользование,

«Бывшая усадьба Чернцовой-Варгиных-Барановых имеет богатую историю. За все время существования усадьбы ее строения многократно перестраивались, менялось ее функциональное назначение. В итоге нынешних дней здание дошло в плохом состоянии - частично сохранился фундамент и главный фасад, - уточнил Дёгтев.

Здание пережило важнейшие исторические события: революции, Великую Отечественную войну. В разные периоды в нем жили знатные семьи: помещица Чернцова, купеческая семья Варгиных, потомственная почетная гражданка Е.А.Баранова. В 1850-х здесь гостил Лев Николаевич Толстой, затем здание использовали для своих нужд конный парк «Автопромгорга», в нем жили рабочие Московского метрополитена.

После завершения всех работ лотовой документацией предусмотрено приспособление объекта площадью 1012 квадратных метров под размещение гостиничного комплекса.