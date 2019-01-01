В усадьбе XVIII века может появиться отель
Бывшая городская усадьба Чернцовой-Варгиных-Барановых 1820-1830х годов постройки в самом центре столицы выставлена на продажу посредством электронного аукциона.
Организатором торгов актива, который находится в собственности АО «РЭМ», выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.
Как сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, усадьба является объектом культурного наследия. Победителю предстоит провести масштабные работы по реставрации здания и приспособить его под современное пользование,
«Бывшая усадьба Чернцовой-Варгиных-Барановых имеет богатую историю. За все время существования усадьбы ее строения многократно перестраивались, менялось ее функциональное назначение. В итоге нынешних дней здание дошло в плохом состоянии - частично сохранился фундамент и главный фасад, - уточнил Дёгтев.
Здание пережило важнейшие исторические события: революции, Великую Отечественную войну. В разные периоды в нем жили знатные семьи: помещица Чернцова, купеческая семья Варгиных, потомственная почетная гражданка Е.А.Баранова. В 1850-х здесь гостил Лев Николаевич Толстой, затем здание использовали для своих нужд конный парк «Автопромгорга», в нем жили рабочие Московского метрополитена.
После завершения всех работ лотовой документацией предусмотрено приспособление объекта площадью 1012 квадратных метров под размещение гостиничного комплекса.
Директор департамента по работе с девелоперами Savills в России Александра Синилова уверена, что несмотря на большой объем работ, инвестиции в этот объект определенно принесут прибыль.
«Отдельно стоящий особняк в самом центре Москвы с собственным участком земли – это априори выгодное вложение средств, а услуги качественной гостиницы в этом районе, безусловно, будут востребованы. Опять же престижный район, исторический центр города, метро буквально в 5 минутах пешком, развитая инфраструктура, близость к театрам, музеям, ресторанам, удобство расположения - все эти факторы практически гарантируют спрос. По нашему мнению, камерный и стильный отель 5 звезд, рассчитанный на 10-20 номеров, представляющий собой особняк в историческом месте с особой аурой, при условии адекватного ценообразования и высокого уровня сервиса наверняка будет востребован как среди туристов, так и среди бизнесменов, которые приезжают в командировку», - подчеркнула Александра Синилова.
Начальная цена контракта - 141 миллион рублей. Заявки на участие принимаются до 16 августа включительно. Тори пройдут 22 августа.
Ознакомиться с лотовой документацией можно здесь.
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