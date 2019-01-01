ТПП взялась за увеличение турпотока в Москве

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) взялась за разработку алгоритма, который поможет развивать систему туризма как в Москве, так и в других регионах России. Об этом в рамках прошедшего Московского урбанистического форума сообщил президент МТПП Владимир Платонов. По его словам, проблемы туристического бизнеса должны решаться в комплексе. В этом участвуют такие сферы предпринимательства, как отели и гостиницы, кафе и рестораны, такси и другой транспорт.

В свою очередь, председатель Гильдии поставщиков, производителей и специалистов индустрии дизайна МТПП Анастасия Крылова рассказала, что в целях продвижения Москвы, как туристической столицы мира, члены гильдии занимаются разработкой нового проекта - городского Фестиваля дизайна. Впервые он пройдет в столице осенью 2020 года.



По словам Владимира Платонова, Москва всегда была настроена на развитие туристической сферы, но основной прорыв произошел около восьми лет назад, когда команда мэра столицы Сергея Собянина взялась за переделку города под нужды москвичей. «Город стал удобным во всех отношениях: транспорт, жилье, зоны отдыха, объекты досуга, торговые центры», - отметил он. Глава МТПП теперь всем этим «с удовольствием пользуются не только москвичи, но и туристы».

В Москве туристическим бизнесом занимаются свыше 12 тысяч компаний. Чаще других российскую столицу посещают туристы из Китая, Германии, Франции, Израиля и США. В 2018 году в Москве побывало более 23 миллионов туристов. В 2010 году их было 12 миллионов. По данным экспертов МТПП, среднегодовой показатель загруженности столичных отелей - 77 процентов, что сравнимо с показателями таких столиц мирового туризма как Лондон, Париж и Амстердам.



В МТПП сообщили о создании новой гильдии - Гильдии инфраструктурных инвесторов. В нее войдут предприниматели, деятельность которых направлена на создание столичной инфраструктуры для увеличения туристического потока.







