В Усадьбе «Домотканово» пройдет конкурс-пленэр учеников художественных школ Серова

Конкурс-пленэр среди учеников художественных Московской и Тверской школ В.Серова состоится в Усадьбе «Домотканово». Организаторами мероприятия, которое пройдет 7 июня выступил Региональный общественный «Фонд Валентина Серова».

В конкурсе-пленэре примут участие 15 учеников московской и 21 ученик тверской художественных Школ им.В.Серова. Главной целью мероприятия является популяризация традиций выхода на пленэрные практики педагога со своими учениками. Кроме того, конкурс-пленэр был организован для популяризации традиций пейзажной реалистической школы, улучшения навыков передачи световоздушной перспективы, а также создания уникального формата творческого туризма. В рамках встречи учеников московской и тверской школ «В.Серова» ждет знакомство с «коллегами», а также обмен опытом.

По итогам творческой встречи все этюды участников пленэра будут размещены в онлайн галерее на сайте Фонда В.Серова. Победителям будут вручены грамоты от Фонда В.Серова. Кроме того, по итогам мероприятия будет организована совместная выставка лучших работ учеников.

Начало мероприятия в 13:30

