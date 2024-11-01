В «Юнармии» подтвердили взлом сайта движения

В движении «Юнармия» подтвердили, что их сайт был взломан, сообщают РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

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Также в «Юнармии» сообщили, что это не первый подобный инцидент.

«Атаки ведутся не только на сайт, но и через СМИ иностранных государств, в том числе через украинские ресурсы», - сказал первый заместитель начальника главного штаба «Юнармии» Виктор Кауров.

Ранее Telegram-каналы заявили, что при заходе на сайт движения появляется картинка с оскорблением президента и самой организации, позже страница выдавала ошибку 502. На данный момент сайт открывается нормально.

Также ранее сообщалось о взломе сайта администрации Твери. По словам главы департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, его осуществила одна из старейших хакерских группировок Украины RUH8, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:КиберпреступностьХакеры

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