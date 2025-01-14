В Ульяновской обнаружили найден объект, похожий на беспилотник

В Ульяновской области, недалеко от поселка Цильна, был обнаружен предмет, напоминающий упавший беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил центр управления регионом.

На месте происшествия работают саперы, территория оцеплена. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Местные власти призвали жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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Это событие произошло на фоне атак украинских дронов, которые 14 января произошли в соседних регионах, включая Саратовскую область и Татарстан.

В результате атак в Казани загорелась газовая цистерна, а в Саратове и Энгельсе было уничтожено большое количество беспилотников. В аэропортах Саратова и Казани были введены ограничения на рейсы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ульяновская ОбластьБеспилотники

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