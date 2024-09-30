В 2025 году максимальное пособие по беременности и родам превысит 794 тысяч рублей
Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году составит чуть более 794 тысяч рублей за 140 дней отпуска, следует из проекта бюджета Социального фонда России на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
В пояснительной записке к проекту указано, что размер пособия при указанной продолжительности отпуска составит 794 355,8 рублей в 2025 году, а в последующие годы ожидается его увеличение: до 955 836 рублей в 2026 году и до 1 112 329,40 рублей в 2027 году.
Помимо этого, документ содержит информацию о том, что расходы на ежемесячные выплаты, связанные с рождением или усыновлением первого ребенка, будут финансироваться из средств федерального бюджета.
На 2025 год на эти цели предусмотрено 30,65 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru