В Ульяновске введен режим ЧС из-за утечки мазута на территории больницы

В Ульяновске введен режим чрезвычайной ситуации после разлива мазута на территории Центральной городской клинической больницы. Об этом сообщили региональные экстренные службы.

По предварительным данным, утечка произошла из подземного резервуара, ранее использовавшегося в системе отопления учреждения.

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Из бака вытекло около пяти тонн мазута, площадь загрязненной территории оценивается в 200 квадратных метров.

На месте происшествия работают аварийные службы. Проводится сбор и утилизация нефтепродуктов, а также оценка возможного ущерба окружающей среде и инфраструктуре, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:УльяновскРоссияМЧС

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