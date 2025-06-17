В Ульяновске введен режим ЧС из-за утечки мазута на территории больницы
В Ульяновске введен режим чрезвычайной ситуации после разлива мазута на территории Центральной городской клинической больницы. Об этом сообщили региональные экстренные службы.
По предварительным данным, утечка произошла из подземного резервуара, ранее использовавшегося в системе отопления учреждения.
Из бака вытекло около пяти тонн мазута, площадь загрязненной территории оценивается в 200 квадратных метров.
На месте происшествия работают аварийные службы. Проводится сбор и утилизация нефтепродуктов, а также оценка возможного ущерба окружающей среде и инфраструктуре, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru