В Анапе за сутки собрали 108 мешков мазута со дна реки

Специалисты МЧС России совместно с «Кубань-СПАС» и Морской спасательной службой в течение суток собрали 108 мешков мазутной смеси со дна реки Можепсин в Анапе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Как уточнили в штабе, загрязненные мешки были извлечены из воды и вывезены с берега для утилизации. 7 июня региональный штаб отмечал, что общий объем собранного загрязнённого грунта в Анапе и Темрюкском районе превысил 900 тонн.