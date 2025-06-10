В Анапе за сутки собрали 108 мешков мазута со дна реки

Специалисты МЧС России совместно с «Кубань-СПАС» и Морской спасательной службой в течение суток собрали 108 мешков мазутной смеси со дна реки Можепсин в Анапе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Как уточнили в штабе, загрязненные мешки были извлечены из воды и вывезены с берега для утилизации. 7 июня региональный штаб отмечал, что общий объем собранного загрязнённого грунта в Анапе и Темрюкском районе превысил 900 тонн.

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Масштабное загрязнение связано с крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря 2024 года. Тогда в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

В январе произошел повторный выброс мазута из трещины в корме одного из судов. Основную часть загрязнения собрали в течение трех дней после инцидента. Демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия был завершен в марте. Черноморское побережье Краснодарского края подверглось серьезному экологическому ущербу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ирина Иванчук
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