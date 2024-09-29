В Ульяновске внук заковал бабушку в наручники

В Ульяновске внук случайно заковал бабушку в наручники, сообщило в своем Telegram-канале МБУ «Управление гражданской защиты».

Полиция задержала мужчину, избившего пенсионерку в Ульяновске

Инцидент произошел на улице Ефремова. Во время игры внук застегнул на руках бабушки наручники покойного деда.

Прибывшие на место спасатели распилили наручники и освободили руку. Помощь медиков пенсионерке не потребовалась.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в ведомство расследование об избиении пожилой женщины в Ульяновске, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПенсионерыУльяновск

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