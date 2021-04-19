На Украине призвали декоммунизировать национальную кухню

Украине необходимо декоммунизировать блюда национальной кухни, заявил украинский шеф-повар Евгений Клопотенко изданию Nowa Europa Wschodnia.

Он отметил, что кухня для народа не менее значима, чем язык. Клопотенко утверждает, что украинцам нужно избавиться от навязанных им в прошлом образцов и начать формировать собственную культурную традицию.

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Шеф-повар подчеркнул, что спрос на советские блюда нужно регулировать с помощью налогов и сборов. «Хотите сохранить советские традиции? Нет проблем, только вам придется заплатить больше, например, 20% налога на салат с майонезом», - предложил он.

Закон о декоммунизации действует в Украине с мая 2015 года. Он предполагает демонтаж советских исторических памятников и запрет на использование советской символики.

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ФОТО: Green Kitchen
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