В Югре нетрезвый бортпроводник пытался подкупить медработника во время осмотра

Бортпроводник авиакомпании "Победа" в Сургуте не прошел медосмотр из-за алкогольного опьянения и пытался дать взятку медработнику аэропорта, чтобы попасть на рейс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

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Как отмечается в сообщении, происшествие было зафиксировано 4 октября, но следственные органы получили заявление от сотрудника медпункта в четверг 26 ноября. Пресс-служба предает, что самолет, на котором должен был отправиться экипаж, направлялся в Махачкалу.

Во время предполетного медосмотра бортпроводник предложил сотруднику здравпункта 20 тысяч рублей за допуск на рейс. Подтвердить подлинность заявления врача следственным органам помогла видеонаблюдение, которое ведется в кабинете.

Бортпроводника отстранили от работы. Как передает агентство, по данному инциденту началась проверка, однако официальный комментарий следствия еще не получен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЮграАлкогольРоссийская Авиация
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