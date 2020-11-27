В Югре нетрезвый бортпроводник пытался подкупить медработника во время осмотра

Как отмечается в сообщении, происшествие было зафиксировано 4 октября, но следственные органы получили заявление от сотрудника медпункта в четверг 26 ноября. Пресс-служба предает, что самолет, на котором должен был отправиться экипаж, направлялся в Махачкалу.

Во время предполетного медосмотра бортпроводник предложил сотруднику здравпункта 20 тысяч рублей за допуск на рейс. Подтвердить подлинность заявления врача следственным органам помогла видеонаблюдение, которое ведется в кабинете.

Бортпроводника отстранили от работы. Как передает агентство, по данному инциденту началась проверка, однако официальный комментарий следствия еще не получен.