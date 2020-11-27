В Югре нетрезвый бортпроводник пытался подкупить медработника во время осмотра
Бортпроводник авиакомпании "Победа" в Сургуте не прошел медосмотр из-за алкогольного опьянения и пытался дать взятку медработнику аэропорта, чтобы попасть на рейс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Как отмечается в сообщении, происшествие было зафиксировано 4 октября, но следственные органы получили заявление от сотрудника медпункта в четверг 26 ноября. Пресс-служба предает, что самолет, на котором должен был отправиться экипаж, направлялся в Махачкалу.
Во время предполетного медосмотра бортпроводник предложил сотруднику здравпункта 20 тысяч рублей за допуск на рейс. Подтвердить подлинность заявления врача следственным органам помогла видеонаблюдение, которое ведется в кабинете.
Бортпроводника отстранили от работы. Как передает агентство, по данному инциденту началась проверка, однако официальный комментарий следствия еще не получен.
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