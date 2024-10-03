В УФСИН заявили, что киллер Леша Солдат не подавал прошение об УДО

Ранее СМИ сообщили, что Шерстобитов якобы подал документы на УДО, однако комиссия ему отказала.

В региональном УФСИН назвали эту информацию не соответствующей действительности.

«Осужденный Алексей Шерстобитов не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении», — подчеркнули в ведомстве.

Шерстобитова в 2008 году приговорили к 23 годам строгого режима за убийства, а также покушения. Киллер отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Липецке, пишет «Свободная пресса».

