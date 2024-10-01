СМИ: Осужденный на 23 года колонии киллер Леша Солдат пытается выйти по УДО
Отбывающий 23-летний срок в липецкой колонии строгого режима Алексей Шерстобитов (более известный как Леша Солдат) пытается выйти по условно-досрочному освобождению (УДО), пишет Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, Шерстобитов подал документы на УДО. Его полный срок заканчивается в 2029 году.
Отмечается, что один из самых кровавых киллеров 90-х годов попал под программу защиты свидетелей. Точные причины неизвестны, но чаще всего заключенным такая опция достается за сотрудничество со следствием.
Адвокат Юрий Падалко ранее не подтвердил информацию о том, что осужденного за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова могут освободить в декабре, напоминает RT.
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