СМИ: Осужденный на 23 года колонии киллер Леша Солдат пытается выйти по УДО

По информации СМИ, Шерстобитов подал документы на УДО. Его полный срок заканчивается в 2029 году.

Отмечается, что один из самых кровавых киллеров 90-х годов попал под программу защиты свидетелей. Точные причины неизвестны, но чаще всего заключенным такая опция достается за сотрудничество со следствием.

Адвокат Юрий Падалко ранее не подтвердил информацию о том, что осужденного за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова могут освободить в декабре, напоминает RT.

