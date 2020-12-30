В УФСИН опровергли отказ бывшего схимонаха Сергия от еды и воды

Бывший схимонах Сергий (в миру Николай Романов) не отказался от пищи полностью, а избегает определённых продуктов из-за поста. Об этом сообщили в пресс-службе столичного УФСИН.

Ранее стало известно, что находящийся в СИЗО-7 бывший священнослужитель отказывается от еды и воды.

По данным пресс-службы УФСИН, эти сведения не соответствуют действительности, и бывший схимонах соблюдает пост, в связи с чем не употребляет некоторые продукты питания.

Отлучённого от церкви бывшего схимонаха задержали во вторник в Среднеуральском женском монастыре. Позже его доставили в Москву.

Сергия обвиняют в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания. Свою вину он не признаёт. По решению суда бывший схимонах арестован на два месяца.

