В УФСИН опровергли отказ бывшего схимонаха Сергия от еды и воды
Бывший схимонах Сергий (в миру Николай Романов) не отказался от пищи полностью, а избегает определённых продуктов из-за поста. Об этом сообщили в пресс-службе столичного УФСИН.
Ранее стало известно, что находящийся в СИЗО-7 бывший священнослужитель отказывается от еды и воды.
По данным пресс-службы УФСИН, эти сведения не соответствуют действительности, и бывший схимонах соблюдает пост, в связи с чем не употребляет некоторые продукты питания.
Отлучённого от церкви бывшего схимонаха задержали во вторник в Среднеуральском женском монастыре. Позже его доставили в Москву.
Сергия обвиняют в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания. Свою вину он не признаёт. По решению суда бывший схимонах арестован на два месяца.
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