Бывший схимонах Сергий отказался от еды и воды в СИЗО

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), находящийся в столичном следственном изоляторе №7, отказывается от еды и воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы.

Отмечается, что бывший священнослужитель не называет отказ от пищи голодовкой. По словам ответственного секретаря ОНК Алексея Мельникова, Романов решил «поститься и молиться за москвичей» в течение 5-10 суток.

Кроме того, в ОНК сообщают, что Сергий отрицает свою вину.

Отлучённого от церкви бывшего священнослужителя задержали во вторник в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Позже его доставили в Москву.

Сергия обвиняют в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания. Свою вину он не признаёт. По решению суда бывший схимонах два месяца будет находиться под стражей, сообщает «Свободная пресса».

