В УФСИН Мордовии опровергли информацию о госпитализации Треповой
Информация о якобы госпитализации осуждённой на 27 лет Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов) не соответствует действительности. Об этом пресс-служба УФСИН по Мордовии.
В сообщении говорится, что женщина отбывает наказание в исправительном учреждении общего режима.
«Состояние её здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее в СМИ появилась информация, что Трепова, осужденная за теракт против военкора Владлена Татарского, была экстренно госпитализирована в тюремную больницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru