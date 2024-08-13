В УФСИН Мордовии опровергли информацию о госпитализации Треповой

Информация о якобы госпитализации осуждённой на 27 лет Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов) не соответствует действительности. Об этом пресс-служба УФСИН по Мордовии.

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В сообщении говорится, что женщина отбывает наказание в исправительном учреждении общего режима.

«Состояние её здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трепова, осужденная за теракт против военкора Владлена Татарского, была экстренно госпитализирована в тюремную больницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МВД России
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