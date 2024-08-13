В УФСИН Мордовии опровергли информацию о госпитализации Треповой

В Госдуме предложили увеличить штраф за неправильную парковку электросамокатов На платформе «Город идей» стартовал проект «Открой#Моспром» Москвичей приглашают на ночную экскурсию в электродепо «Измайлово» Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников В квартирах Москвы, охраняемых Росгвардией, за первую половину лета не зафиксировано ни одной кражи На Пушкинской набережной в Парке Горького отремонтировали три танцевальные площадки