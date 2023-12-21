В Уфе воспитателя детсада уволили после издевательств над ребенком с ДЦП

Воспитатель резко отреагировал на поведение шестилетнего ребенка. По словам матери детсадовца, сотрудница учреждения таскала ребенка по комнате и толкала его.

Сотрудницу уволили и выписали штраф, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Также в учреждении пообещали провести проверку персонала, пишет «Газета.Ru».

Ранее в Новосибирске двух воспитателей детского сада обвинили в жестоком обращении с воспитанниками. По данным следователей, детям наносили побои и предпринимали «иные насильственные действия», передает «Радиоточка НСН».

