В Уфе воспитателя детсада уволили после издевательств над ребенком с ДЦП

Воспитательницу частного детского сада в Уфе уволили из-за жестокого обращения с воспитанником с детским церебральным параличом (ДЦП).

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Воспитатель резко отреагировал на поведение шестилетнего ребенка. По словам матери детсадовца, сотрудница учреждения таскала ребенка по комнате и толкала его.

Сотрудницу уволили и выписали штраф, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Также в учреждении пообещали провести проверку персонала, пишет «Газета.Ru».

Ранее в Новосибирске двух воспитателей детского сада обвинили в жестоком обращении с воспитанниками. По данным следователей, детям наносили побои и предпринимали «иные насильственные действия», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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