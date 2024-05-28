В Уфе трех судей отправили в отставку из-за незаконно осужденного подростка

Судью Демского районного суда города Уфы, председателя Демского райсуда и судью Верховного суда Башкирии отправили в отставку из-за незаконно осужденного подростка. Как пишет РИА Новости, соответствующее решение приняла Квалификационная коллегия судей Башкирии.

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Инцидент произошёл в феврале 2022 года. Стражи порядка задержали 15-летнего подростка и его мать, у которых нашли мефедрон. В суде мальчик пояснял, что не знал о наркотиках, однако его посадили на три года. Лишь в 2024 году, после множества апелляций, подростка признали невиновным.

Адвокат мальчика заявил, что от его имени подал иск о компенсации в размере 100 млн рублей, а отец подростка обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову с требованием наказать тех, кто вынес незаконное решение.

«Этот случай – пример вопиющего нарушения прав несовершеннолетнего ребенка и действующего законодательства со стороны судебной системы», - написал в своих соцсетях депутат Госдумы Александр Сидякин.

Ранее судья из Гааги, выступившая против версии о российской ракете в деле о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, подала в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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