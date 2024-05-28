В Уфе трех судей отправили в отставку из-за незаконно осужденного подростка
Судью Демского районного суда города Уфы, председателя Демского райсуда и судью Верховного суда Башкирии отправили в отставку из-за незаконно осужденного подростка. Как пишет РИА Новости, соответствующее решение приняла Квалификационная коллегия судей Башкирии.
Инцидент произошёл в феврале 2022 года. Стражи порядка задержали 15-летнего подростка и его мать, у которых нашли мефедрон. В суде мальчик пояснял, что не знал о наркотиках, однако его посадили на три года. Лишь в 2024 году, после множества апелляций, подростка признали невиновным.
Адвокат мальчика заявил, что от его имени подал иск о компенсации в размере 100 млн рублей, а отец подростка обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору РФ Игорю Краснову с требованием наказать тех, кто вынес незаконное решение.
«Этот случай – пример вопиющего нарушения прав несовершеннолетнего ребенка и действующего законодательства со стороны судебной системы», - написал в своих соцсетях депутат Госдумы Александр Сидякин.
Ранее судья из Гааги, выступившая против версии о российской ракете в деле о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, подала в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Чулпан, что с тобой?»: Народный артист Чернов высказался об уехавшей Хаматовой
- Суд оштрафовал тульского пенсионера на 15 тысяч за убийство кота
- Уэйн Руни заявил, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду
- Парламент Грузии преодолел президентское вето на закон об иноагентах
- В Госдуме назвали переезд украинского спортсмена в Россию выбором безопасности
- Глава Минобороны Украины заявил, что западная помощь запаздывает
- В Уфе трех судей отправили в отставку из-за незаконно осужденного подростка
- Пьяный мужчина бросил петарду в кортеж президента Польши
- Путин: События в Харьковской области спровоцировали страны НАТО
- Вертолет Ми-8 экстренно сел в Мурманской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru