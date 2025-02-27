В Уфе построят самый большой зоопарк Башкирии
В Уфе построят зоопарк площадью 12 гектаров, строительство начнется в 2027 году, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров на очередном заседании Горсовета.
Уточняется, что он разместится в уфимском парке Лесоводов. Отмечается, что он станет самым крупным в Башкирии.
Хабиров отметил, что жители давно просили о строительстве зоопарка, а также пообещал, что там будет «эстетично и красиво». Также он подчеркнул, что «животные будут содержатся в достойных условиях».
В зоопарке планируют сделать три зоны: контактный зоопарк, вольеры с хищниками и служебный блок.
Ранее стало известно, что сотрудники зоопарка города Цзыбо в Китае выдали ослов за зебр, чтобы привлечь побольше посетителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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