Собянин: За год в Московском зоопарке появились животные еще 63 видов

Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию представленных видов, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Московский зоопарк вышел на первое место в мире по разнообразию коллекции – в ней свыше 1 тыс. 200 видов. Среди них – редчайшие животные, которых почти не осталось в природе. Например, амурские леопарды или суматранские орангутаны», - пояснил он.

Как добавил Собянин, за 2024 год в зоопарке появились 300 новых обитателей, в том числе три малайских медвежонка: Маша, Лучик и Звездочка. Имена для животных выбрали горожане в рамках проекта «Активный гражданин.

В зоопарке теперь можно встретить пятнистых гиен, черного грифа, доставленного из зоопарка Алма-Аты, и двух белорусских зубров. Помимо прочего на подмосковной территории зоопарка с августа 2024 года проживает 37 собак, которые были перевезены из приютов Курской области.

В рамках празднования 161-го дня рождения в зоопарке с 12 по 16 февраля проведут тематические экскурсии, мастер-классы, лекции, интерактивные занятия и квесты.

