В Уфе ищут двух грабителей банка

Они были вооружены пистолетом. Инцидент произошел днем 25 декабря в офисе одного из банков на улице Цурюпы.

В настоящее время полицейские ведут розыск злоумышленников. Инициировано уголовное дело.

Преступники вынесли из офиса Росбанка более 4 млн рублей.

Ранее в Екатеринбурге произошло нападение на банк. Налетчики унесли около 10 млн рублей.

