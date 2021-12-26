В Уфе ищут двух грабителей банка
Сотрудники правоохранительных органов ищут двух налетчиков, которые ограбили банк в Уфе, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Башкирии.
Они были вооружены пистолетом. Инцидент произошел днем 25 декабря в офисе одного из банков на улице Цурюпы.
В настоящее время полицейские ведут розыск злоумышленников. Инициировано уголовное дело.
Преступники вынесли из офиса Росбанка более 4 млн рублей.
Ранее в Екатеринбурге произошло нападение на банк. Налетчики унесли около 10 млн рублей.
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