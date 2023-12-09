Дело о доведении до самоубийства завели на отца стрелявшей в Брянске школьницы

Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства возбудили в отношении Дмитрия Афанаскина - отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5, сообщает ТАСС.

Власти выплатят компенсацию семьям пострадавших при стрельбе в брянской школе

Отмечается, что мужчина вину не признал и отказался от дачи показаний.

Ранее в отношении Афанаскина возбудили дело по статье «небрежное хранение оружия».

Трагедия в брянской школе №5 произошла 7 декабря. Ученица принесла в образовательное учреждение помповое ружье, из которого расстреляла своих одноклассников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Погибли два человека, в том числе стрелявшая, пятеро пострадали.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Уголовное ДелоБрянскШколаСтрельба

Горячие новости

Все новости

партнеры