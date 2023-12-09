Дело о доведении до самоубийства завели на отца стрелявшей в Брянске школьницы
Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства возбудили в отношении Дмитрия Афанаскина - отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5, сообщает ТАСС.
Отмечается, что мужчина вину не признал и отказался от дачи показаний.
Ранее в отношении Афанаскина возбудили дело по статье «небрежное хранение оружия».
Трагедия в брянской школе №5 произошла 7 декабря. Ученица принесла в образовательное учреждение помповое ружье, из которого расстреляла своих одноклассников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Погибли два человека, в том числе стрелявшая, пятеро пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru